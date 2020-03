Operações stop da PSP à entrada das grandes cidades vão continuar

Na grande Lisboa esteve montada uma operação no IC19, no sentido Sintra-Lisboa © António Cotrim/Lusa

A PSP teve, na manhã desta segunda-feira, novamente várias operações de controlo nas principais estradas. A polícia questiona os motivos para tantos automobilistas estarem na rua quando se pede à maioria que permaneça em casa.

Na grande Lisboa, por exemplo, esteve montada uma operação no IC19, no sentido Sintra-Lisboa, junto à radial de Benfica, e formou-se uma longa fila. O resultado foi uma enorme fila de carros.

"A ação de maior envergadura desta manhã ocorreu no IC19, à entrada de Lisboa. Outras aconteceram em Setúbal, Porto, Coimbra, todas as grandes cidades, sempre com este fim. Uma minoria da população - quando falamos em minoria estamos a falar de alguns milhares de pessoas - ainda se desloca de uma forma que não é consentânea com o atual contexto que estamos a viver", explicou Nuno Carocha.

Responsável pelas Relações Públicas do Comando Nacional da PSP afirma que pessoas que continuam a deslocar-se colocam em causa todo o esforço da comunidade 00:00 00:00

O trânsito começou logo a parar no nó da Amadora e foi até ao nó de Pina Manique, com tudo parado. No sentido contrário, Lisboa-Sintra, parecia ser também um dia de semana normal, com muito movimento e sem paragens.

A chuva intensa que surgiu por volta das 10h00 veio complicar e desmobilizou a polícia. Uma manhã difícil para quem quis entrar em Lisboa.

"É necessário que as pessoas usufruam das exceções que a lei prevê, mas de uma forma parcimoniosa. Obviamente que ir meia dúzia de vezes ao supermercado no mesmo dia ou ir passear o cãozinho de manhã, à tarde e à noite e praticar exercício físico também duas vezes por dia não se compatiliza com o atual contexto em que estamos", alertou o responsável pelas Relações Públicas do Comando Nacional da PSP.

Ouça o alerta de Nuno Carocha 00:00 00:00

Há também equipas da PSP na grande Lisboa. Os agentes também estão a fazer controlos noutras cidades, como Porto e Coimbra.