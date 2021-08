PAN "estupefacto" com homenagem "inadmissível" a cavaleiro João Moura

© Paulo Cunha/Lusa

Por TSF 26 Agosto, 2021 • 11:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PAN contesta a homenagem que esta quinta-feira vai ser feita a João Moura durante um a tourada no Campo Pequeno, em Lisboa. O cavaleiro tauromáquico aguarda julgamento acusado da alegada prática de vários crimes de maus tratos a animais, depois de, no ano passado, terem sido encontrados na sua herdade, em Monforte, 18 cães da raça galgo com sinais graves de subnutrição. A porta-voz do Partido Pessoas, Animais e Natureza, para além de contestar a realização das touradas, reage com "estupefação" à homenagem que considera "inadmissível".

"É-nos manifestamente incompreensível uma homenagem desta natureza a João Moura. Também consta do cartaz o seu filho que também foi conhecido pela prática do bull baiting, ou seja, lançar cães contra touros, uma atividade que é proibida em Portugal e que também já foi banida em Inglaterra", sustenta.

Inês Sousa Real considera ainda que é inaceitável que o Estado e a autarquia lisboeta permitam a realização de touradas no Campo Pequeno: "Nós estamos a falar de um espaço que é público. A praça de touros pertence à Casa Pia que é tutelada pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, e, por sua vez, o terreno pertence à Câmara Municipal. Portanto, o Estado em parceria com a autarquia de Lisboa já poderia e devia ter acabado com a atividade tauromáquica naquele lugar, dando até mesmo lugar à reconversão da praça, como aconteceu em Barcelona com as arenas."

Para além do PAN , várias associações de defesa animal vão protestar junto ao Campo Pequeno contra a homenagem a João moura e contra as touradas.

No mesmo plano, a provedora municipal dos Animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis, manifesta, num artigo de opinião publicado no jornal Público, a sua "desilusão" com a existência desta homenagem e apela à autarquia - que aprovou no mês passado a Carta Municipal do Bem-Estar Animal - para que "estas palavras sejam consequentes e que a autarquia se pronuncie também pela indignidade do que se irá passar hoje no Campo Pequeno".