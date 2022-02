"Pandemia com impacto muito negativo no sucesso escolar." Procura por explicadores aumentou 150% em janeiro

Vinte por cento dos alunos não receberam qualquer acompanhamento durante o isolamento © Photo by Redd on Unsplash

A procura por explicadores aumentou 150% no mês de janeiro. Um dos motivos apontados para esta subida são as dificuldades de aprendizagem provocadas pelo isolamento imposto pela Covid-19.

Os números são da Fixando, uma plataforma online de contratação de serviços. Alice Nunes, a diretora, diz que as dificuldades são sentidas tanto por parte dos profissionais como dos estudantes.

"Por um lado, a questão da pandemia levou a que muitas crianças ficassem em confinamento e que os pais necessitassem de garantir o seu sucesso escolar e, por outro, também com o final do período e com os resultados obtidos nessas avaliações intercalares. Por parte dos profissionais, aquilo que sabemos é que eles próprios sentiram este aumento, estando muito relacionado com o desacompanhamento que as crianças sentiram durante os períodos de isolamento", explica.

Alice Nunes, diretora da plataforma Fixando, enumera algumas explicações para o aumento da procura 00:00 00:00

É a primeira vez que a plataforma regista um aumento tão elevado em janeiro. Alice Nunes explica como chegaram a este valor de 150%.

"Nós olhamos para os dados desde 2019 e comparámos a evolução. Estes 150% são relativos ao crescimento face a dezembro de 2021, portanto, ao mês anterior. Habitualmente temos um grande pico em setembro, que é quando as aulas começam, e também em junho, na altura dos exames nacionais", refere, sublinhando que é a "primeira vez" que acontece este aumento em janeiro.

Alice Nunes adianta que os picos acontecem, habitualmente, em setembro e junho, sendo que "é a primeira vez" que ocorre em janeiro 00:00 00:00

Vinte por cento dos alunos não receberam qualquer acompanhamento durante o isolamento. A Fixando sublinha que a pandemia está a prejudicar o sucesso escolar.

"68% dos inquiridos já tiveram filhos em isolamento, dos quais 20% não receberam qualquer tipo de acompanhamento. Nos próprios pedidos de explicações verificamos também que existe uma grande percentagem que procura explicações para acompanhamento dos alunos e para melhoria de resultados escolares", assinala.

Alice Nunes avança que 44% dos encarregados inquiridos considera que "a pandemia está a ter um impacto muito negativo no sucesso escolar dos seus filhos e apenas 68% consegue ajudar as suas crianças com os trabalhos da escola".

Relativamente às disciplinas mais procuradas, "cerca de 45% dos pedidos de janeiro foram para explicações de várias disciplinas, sendo 8% para matemática e outros 8% para matemática apenas do ensino secundário", seguido da "economia, biologia e físico-química".

Mais de 40% dos inquiridos considera que a pandemia "está a ter um impacto muito negativo no sucesso escolar" 00:00 00:00

Alice Nunes afirma que o caminho passa por criar estratégias para estar mais próximo dos estudantes.

"Nós falámos com alguns explicadores e o que referem é que é necessário garantir o acompanhamento dos alunos, nomeadamente quando se encontram em isolamento. Temos também a outra questão que é tamanho das turmas. Quando colocamos as restrições à pandemia, como por exemplo a utilização de máscaras, torna-se muito difícil a participação dos alunos. Toda esta instabilidade acaba por provocar ansiedade nos alunos, mas também uma grande falta de atenção que faz com que os encarregados de educações tenham que recorrer a este tipo de serviço", sublinha.