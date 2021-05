Para ler ao meio-dia. As conclusões da reunião de peritos no Infarmed e a preparação para a final da Champions no Porto

A reunião de peritos no Infarmed, em Lisboa © Miguel A. Lopes/Lusa

Na reunião de peritos no Infarmed, em Lisboa, o epidemiologista Baltazar Nunes considerou que Portugal tem uma "situação epidemiológica controlada" e salientou a elevada eficácia das vacinas para a Covid-19 nas pessoas com mais de 80 anos.

Portugal pode estar a viver um momento de viragem na pandemia de Covid-19 para uma situação de doença endémica, disse o epidemiologista Henrique Barros, que salientou que atualmente a infeção já tem uma menor circulação na população.

A variante do SARS-CoV-2 associada à Índia representa quase 5% dos casos de Covid-19 em Portugal, estando já em nove distritos e 13 concelhos do país, revelou o investigador do INSA João Paulo Gomes.

O grupo de peritos que aconselha o Governo sobre a epidemia da Covid-19 defendeu que deve manter-se a matriz de risco das "linhas vermelhas" de avaliação da incidência acumulada de casos e de índice de transmissibilidade.

Desde janeiro, Portugal registou 272 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 em pessoas com a vacinação completa, mas apenas 15 hospitalizações e zero mortes, adiantou o diretor de serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde.

Sábado joga-se a final da Liga dos Campeões no Porto e o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Policia, Paulo Santos, está preocupado com as condições de trabalho dos agentes que vão assegurar a segurança no Porto.

Já António Fonseca, representante da União das Freguesias do Centro Histórico do Porto e dirigente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, encara com apreensão o que possa acontecer à noite, com centenas de adeptos entregues à euforia e a terem de sair das esplanadas às 22h, ainda com o jogo a decorrer.

Durante a noite de quinta-feira, a PSP interveio para colocar fim a "duas pequenas escaramuças" entre adeptos de futebol ingleses, no centro histórico da cidade do Porto, mas não houve necessidade de fazer identificações ou detenções.

Em entrevista à TSF e ao DN, o presidente da Proteção Civil reconhece que "não há sistemas infalíveis" para combater os incêndios, mas acredita ter "a resposta que os portugueses esperam". Duarte da Costa afirma que, na luta contra os fogos, os cidadãos devem ter uma "consciência ativa", mas admite que esse propósito "demora tempo".

Ao fim de cinco anos de negociações entre a Alemanha e a Namíbia, Berlim assumiu que cometeu crimes de genocídio na Namíbia no início do século XX. A declaração de responsabilidade foi feita pelo ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, que garantiu que o Governo de Berlim vai dar apoio financeiro aos povos locais, num gesto de reconhecimento pelo sofrimento incomensurável causado.