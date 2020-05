"Passo que era necessário." Ministro da Educação orgulhoso do regresso às aulas presenciais

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação © Orlando Almeida/Global Imagens

O ministro da Educação falou em sentimento de orgulho neste primeiro dia de regresso às aulas presenciais do 11.º e 12.º anos. Tiago Brandão Rodrigues considerou que correu muito bem e sublinhou o sentido de responsabilidade dos alunos.

"Entre todos, como sociedade portuguesa, podemos ter um enorme orgulho dos nossos professores, que uma vez mais deram um passo que era necessário dar, das famílias, que confiaram nas escolas. Nunca nos podemos esquecer que é a única entidade a que confiamos os nossos filhos durante um período muito significativo de tempo", explicou Tiago Brandão Rodrigues em entrevista à RTP.

Além disso, Tiago Brandão Rodrigues sublinha o facto de as escolas continuarem a ser garantia de uma boa alimentação para os alunos de famílias mais carenciadas. Se ao início ofereciam cerca de quatro mil refeições por dia, hoje essas refeições para os alunos da ação social e escolar já são cerca de 25 mil.

"Sabemos bem, e não podemos ter aqui rodeios, que para muitos destes alunos a refeição diária em ambiente escolar é a melhor refeição que têm. As escolas, em articulação com as autarquias e as IPSS de muitos conselhos, acabaram por dar uma resposta que é essencial e esperamos que continue a acontecer", afirmou o ministro.

Tiago Brandão Rodrigues reforçou que o Governo vai continuar a trabalhar para garantir, até no ensino à distância, que as crianças em risco e com necessidades educativas especiais possam ter uma ligação forte com a escola. Local onde muitas delas têm também as terapias de que precisam.

"A escola presencial é muito mais do que única e simplesmente o local de ensino e aprendizagem", acrescentou o responsável pela pasta da Educação.