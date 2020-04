"Passou a ser conhecida." Capital do morango recebe encomendas de todo o lado

Por causa do vírus, este ano não há feira do morango © DR

Uma autêntica loucura! Desde que a junta de freguesia e os produtores de morangos da aldeia de São Pedro Velho, no concelho de Mirandela, puseram nas redes sociais que este ano não haveria a feira anual e que precisavam de compradores para os morangos, os telefones não param de tocar. De todo o lado chegam pedidos à auto-intitulada Capital do Morango.

Na aldeia de Mirandela faz-se a feira do morango no segundo fim de semana de maio. "É a montra! A feira foi crescendo e com alguma promoção e com a qualidade do produto, o morango começou a ser conhecido, principalmente na região norte, mas com o que aconteceu nos últimos dias acho que passou a ser conhecida no país todo", diz orgulhoso Carlos Pires, o presidente da Junta de São Pedro Velho.

Por causa do vírus, este ano não há feira e o que aconteceu foi uma coisa aparentemente simples. "Prevendo alguma dificuldade no escoamento, antecipámos e fizemos um apelo nas redes sociais e a partir daí os telefones nunca mais pararam de tocar", salienta.

Tanto que o morango de São Pedro Velho passou as fronteiras do país. "Grandes grupos de Itália e de França que nos contactaram e muitos armazenistas também mostraram interesse em comprar. O que se notou muito foi um espírito solidário por parte de milhares de portugueses que nos contactaram por Messenger, por sms, por telefone, por e-mail, foi uma coisa impressionante o movimento que se criou para ajudar no escoamento do morango".

A aldeia tem cerca de 180 habitantes e os cinco produtores fazem anualmente perto de 80 toneladas. Ainda não vendem online mas o presidente da Junta crê que o escoamento irá acontecer, mesmo sem feira. "Quando antes tinham 50 clientes, neste momento têm 100 ou 150 armazenistas com vontade de comprar morango".

Carlos Pires sente-se satisfeito com a campanha das redes sociais e toda a aldeia sente orgulho no seu morango. "Muito, claro! (risos). Quando um chefe de cozinha, aqui da região nos diz que para ele é o melhor morango do mundo, claro que temos que ter orgulho naquilo que é nosso e para que seja divulgado".

Até porque é um morango muito particular, acrescenta. "Modéstia à parte, as pessoas quando provam dizem que é o melhor morango e que nunca provaram um morango tão adocicado e tão frutado como é o morango de São Pedro Velho".

Não há entregas ao domicílio, mas pode inteirar-se, através dos contactos da junta de freguesia, como ter acesso aos morangos de São Pedro Velho, os melhores do mundo, dizem por ali.