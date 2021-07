Pateira de Fermentelos: águas poluídas na maior lagoa natural da Península Ibérica

Por Miguel Midões 07 Julho, 2021 • 08:57 Partilhar este artigo Facebook

Em terreno da freguesia local não foi detetado qualquer foco, o que leva a autarquia a entender que se trata de uma origem a montante. Há espuma a boiar na água e aqui e ali um peixe morto.

Os pescadores, que chegaram cedo para lançar isco, estão conscientes de que não podem comer o peixe que pescam. É isso que conta à TSF, Celso Silva, que ainda não eram 6:30 e já lançava o anzol à água. "Estão poluídas", diz-nos sem rodeios. "Só pesco por desporto. O peixe vem com manchas de sangue nas guelras", acrescenta.

O alerta para a última situação foi lançado por Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, que pede a intervenção do ministério do Ambiente e da APA (Agência Portuguesa do Ambiente), entre outras entidades. Esta manhã, à TSF, Carlos Miguel Lemos, presidente da junta de Freguesia de Fermentelos, contava que o problema está no rio Cértima, que nasce na Serra do Buçaco e percorre toda a Bairrada até à Pateira de Fermentelos. Ao contrário do rio Águeda, onde este desagua, e do rio Vouga, onde as águas chegam depois, o Cértima "é considerado pela APA como um rio a vermelho, o que significa que tem poluição", assegura Carlos Lemos.

O presidente de Junta fala que esta suposta descarga ilegal do fim de semana foi denunciada pelos atletas federados de canoagem, que treinam neste espelho de água, pois foram vítimas de problemas de pele e de irritação nos olhos.

Foram os atletas de canoagem que deram o alerta © Miguel Midões/TSF

O nível das águas da Pateira de Fermentelos também é um problema. Noutros tempos, a profundidade chegava aos 5 metros e atualmente ronda o 1,5m, o mínimo exigível para que aqui se possa montar, no verão, a pista para os aviões de combate aos incêndios. As autoridades locais reclamam o desassoreamento da lagoa, mas também aqui apelam a uma intervenção do Estado, para que acelere o processo.

Como não há duas sem três, a Pateira de Fermentelos tem ainda o problema das espécies invasoras, como os jacintos. Para isso, existe uma máquina, à qual localmente chamam de "pato bravo" para limpar os jacintos, nesta área protegida, mas cujos custos de utilização e manutenção estão a ser suportados pelas autoridades locais.

Habitualmente, a água da pateira é escura e esverdeada, motivado pelo facto de serem águas (quase) paradas, mas a espuma nas margens é um mau indicador. A autarquia de Águeda quer que o ministério do Ambiente abra um inquérito às descargas poluentes, falando em negligência e crime.

Mariana Silva, do Grupo Parlamentar Os Verdes, questiona o Governo, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, sobre descargas de águas residuais que ocorrem diretamente na lagoa da Pateira de Fermentelos, tendo sido observado esgotos a boiar à superfície da água, junto às margens.

A Pateira de Fermentelos é uma das maiores lagoas naturais da Península Ibérica, com biodiversidade, florística e faunística associada, e foi notícia por um plano de limpeza no rio Cértima que sucedeu a anos de queixas sobre poluição e descargas.

Os Verdes referem que nos últimos dois meses "registaram-se pelo menos três descargas de águas residuais diretamente nesta lagoa, tendo sido observado claramente esgotos a boiar à superfície água, junto às margens".

"É lamentável que estas ações continuem a ocorrer nesta lagoa, pondo em causa o seu grande valor ambiental pela diversidade existente, em particular da avifauna, e o seu equilíbrio ecológico".

A deputada questiona o Governo para saber se o Ministério do Ambiente e da Ação Climática teve conhecimento das descargas, qual a origem dos esgotos que estão a ser descarregados na Pateira de Fermentelos; ​​​​​​quantas licenças foram emitidas para a rejeição de águas residuais diretamente na Pateira de Fermentelos e na bacia hidrográfica do rio Cértima e que tipo de medidas serão tomadas para travar este e outros atentados ambientais na Pateira e no rio Cértima e seus afluentes.