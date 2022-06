Pelo menos mais 12 casos de varíola dos macacos em Portugal, antecipa Marta Temido

A ministra da Saúde, Marta Temido © Manuel de Almeida/Lusa

A ministra da Saúde antecipa-se à Direção-Geral da Saúde e dá conta de que há pelo menos mais 12 casos de infeção com a varíola dos macacos identificados em Portugal. O total de doentes será agora de 165 ou 166.

Questionada sobre a circunstância de Portugal ser, a nível europeu, um dos países com maior número de infeções de monkeypox, Marta Temido diz que é preciso ter em conta o modo como cada estado está a monitorizar o surto.

"Os números de cada país são sempre reflexo daquilo que é a estratégia de notificação do país e a preocupação clínica de notificação do número de casos. São muito variáveis as estratégias de país para país. Temos hoje cerca de 165 ou 166 se a minha memória não me trai e, neste momento, continuamos com a preocupação do acompanhamento destes utentes. Tanto quanto é do nosso conhecimento, as autoridades acompanham com prudência esta evolução, mas com uma prudência não excessiva, sobretudo com a preocupação que estes casos sejam bem tratados", disse a ministra da Saúde em declarações aos jornalistas.

A DGS aconselha as pessoas que detetarem o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas, febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço e/ou aumento dos gânglios linfáticos a consultar um profissional de saúde.

"Ao dirigirem-se a uma unidade de saúde, deverão cobrir as lesões cutâneas", alerta-se.

Perante sintomas suspeitos, devem também ser adotadas medidas preventivas: evitar o contacto físico direto com outras pessoas, partilhar vestuário, roupas de cama, atoalhados, objetos como talheres, pratos ou outros utensílios de uso pessoal.

