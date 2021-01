"Perigoso." Câmara de Mafra condena eleições em plena pandemia

Para os lares, ainda pode haver "algum ajustamentos nos próximos dias" © Vítor Rios/Global Imagens

O presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues diz à TSF que está tudo a correr bem e que "as pessoas têm aderido, apesar das dificuldades óbvias." Eduardo Vítor Rodrigues sublinha o "sentido de participação cívica" e "mobilização dos cidadãos que se inscrevem".

Relativamente ao voto dos idosos em lares, "ainda há margem para nos próximos dias haver algum ajustamento". O Presidente da câmara de Gaia acrescenta que "faria sentido que a mesa itinerante pudesse receber a lotação de todos os idosos institucionalizados e não apenas daqueles que se inscrevam por razões de isolamento profilático."

O autarca de Vila Real, Rui Santos ouvido pela TSF, admite que pode ser mais difícil garantir o voto dos idosos, devido aos lares que "têm pessoas de concelhos e distritos diferentes".

O presidente da câmara de Mafra e dos autarcas social-democratas, Hélder Sousa Silva está menos otimista e diz à TSF que "o ideal seria mesmo adiar estas eleições porque o estado pandémico que o país atravessa neste momento torna difícil, diria até perigosa, a sua realização."

Pelo contrário, o autarca de Vila Real, Rui Santos lembra o que aconteceu em outros países, como França e Estados Unidos e defende que com "paciência e cautelas", todo o processo eleitoral pode acontecer "com normalidade", mesmo com o país em confinamento.

Hélder Sousa Silva refere que "se tudo correr bem, o mérito é de todos, se correr mal, a culpa é dos autarcas". "Nós rejeitamos completamente esta responsabilidade. Os autarcas constituir-se-ão sempre como um elemento facilitador e de cooperação, mas não podemos deixar que tudo recaia sobre os nossos ombros", sustenta.

O autarca de Mafra afirma que têm as mesas de voto completas, mas receia que apareçam variam substituições com o aumento do surto pandémico.

As eleições presidenciais realizam-se a 24 de janeiro, mas pode votar antecipadamente a 17 de janeiro. As medidas para o voto antecipado estão explicadas aqui.

