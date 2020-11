Pico de casos de Covid-19 chegará na próxima semana

Uma mulher circula na rua durante o recolher obrigatório do estado de emergência, no âmbito das medidas de contenção da Covid-19 © António Pedro Santos/Lusa

Por Raquel de Melo com Rita Carvalho Pereira 19 Novembro, 2020 • 13:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal deverá atingir o pico de casos de Covid-19 na próxima semana e o pico de mortes no próximo mês. A conclusão foi anunciada, esta quinta-feira, na reunião aberta com especialistas sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", no auditório do Infarmed, em Lisboa.

A repórter Raquel de Melo está a acompanhar a sessão com os especialistas no Infarmed 00:00 00:00

Em Portugal, o R (indicador de reprodução do vírus, que representa o número de pessoas infetadas por um único doente) está acima de 1 há mais de 80 dias, a nível nacional, e há mais de 100 dias, em algumas regiões. Os epidemiologistas consideram, por isso, que Portugal deve seguir o exemplo dos países que conseguiram trazer o R abaixo de 1 graças a níveis de mobilidade mais baixos, com medidas mais restritivas.

Os especialistas alertam, no entanto, que demorará cerca de um mês e meio desde que se tomem medidas até que se retorne ao ponto de partida.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19