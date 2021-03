Poeiras de África e "chuva de lama": o fenómeno que está a atingir Portugal

"Chuva de lama" em Vila do Conde © Reprodução Fernando Pontes/Meteo Trás os Montes - Portugal/Facebook

Portugal está a ser atingido por uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África que pode provocar "chuva de lama" nos próximos dias, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Terça, dia 30 de março, continuarão muito elevadas as concentrações de poeira. Na quarta-feira assistiremos a uma diminuição da concentração e apenas na quinta-feira, 1 de abril, se prevê que sejam residuais as poeiras sobre o território", aponta o IPMA numa nota publicada esta segunda-feira no Facebook.

"Durante estes dias o céu deverá apresentar uma tonalidade acinzentada, embora a presença de nuvens altas possa tornar menos discernível esse efeito. A luz solar será também afetada, com um efeito de filtração constante, mesmo em períodos de menor nebulosidade."

Além disso, a precipitação prevista, associada à presença de poeiras em altitude, "poderá resultar na deposição de algumas poeiras no solo, no que popularmente se designa por 'chuva de lama'".

As poeiras provenientes do Norte de África podem provocar uma "fraca qualidade do ar no continente", alertou a Direção-Geral da Saúde (DGS), que recomendou cuidados redobrados para a população mais sensível, como crianças e idosos.

É recomendado que a população em geral reduza os esforços prolongados, limite a atividade física ao ar livre e evite a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

A sua localidade está a ser atingida por poeiras de África ou "chuva de lama"? Envie as suas fotos para tsf.online@tsf.pt