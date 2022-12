Politécnico da Guarda cria formações para o Centro para a Economia e Inovação Social

© Miguel Pereira da Silva / Global Imagens

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai criar oferta formativa específica para todos os agentes que vão participar nas atividades do primeiro Centro para a Economia e Inovação Social do país.

O novo Centro para a Economia e Inovação Social (CEIS), localizado na Guarda, de acordo com o anúncio feito, na quarta-feira, pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, tem como objetivo a capacitação das entidades da economia social.

As formações, que serão disponibilizadas "em breve", vão envolver as quatro escolas do IPG e são dedicadas a "jovens em risco, transição para a reforma, competências digitais, formação ao longo da vida, alimentação saudável ou capacitação de cuidadores", revelou o IPG, numa nota de imprensa enviada às redações.

O presidente do Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas, afirma que serão "formações desenhadas especificamente para as áreas da economia e da inovação social, com caráter transversal e envolvendo docentes e investigadores das diferentes escolas e áreas científicas" do Instituto, além de "instituições privadas e públicas, entre as quais o Instituto da Segurança Social, IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional] e IPSS [instituições particulares de solidariedade social]".

Joaquim Brigas acredita que a localização do novo centro na Guarda vai "reforçar a vocação da cidade e da sua instituição de ensino superior para a área social, uma vez que o polo da Região Centro do Observatório Nacional do Envelhecimento já funciona nas instalações do Politécnico da Guarda e este lidera projetos europeus nesta área".

"O IPG está muito bem posicionado para apoiar a definição de políticas públicas na área da inovação social, assim como de políticas para enfrentar os problemas sociais de saúde, integração, juventude e capacitação da população sénior", sustenta.

O Politécnico da Guarda dá ainda nota de que o seu presidente comunicou à ministra Ana Mendes Godinho que, "para além de alinhar a sua oferta formativa com o CEIS, o IPG tem toda a disponibilidade, competências e interesse para ser seu membro permanente e participar ativamente nos seus projetos".

O futuro CEIS resulta de uma parceria entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), a Confederação Portuguesa de Economia Social (CPES), o Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e o Instituto da Segurança Social (ISS).

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) é integrado por quatro escolas - Superior de Saúde, Superior de Tecnologia e Gestão, de Educação, Comunicação e Desporto e Superior de Turismo e Hotelaria.