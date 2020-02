Politização na PGR? "Não sejamos ingénuos a achar que isto é tudo abstrato"

Deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza © Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Cristina Lai Men 07 Fevereiro, 2020 • 11:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda, é mais uma das vozes críticas que se insurgem contra o parecer do Conselho Consultivo da PGR. À TSF, defende que "quaisquer ordens têm que ser absolutamente transparentes" e que "tem que se saber exatamente de quem vêm, com quem vêm e com que fundamento, para que haja capacidade de sindicar essas ordens".

Na perspetiva do deputado, a diretiva da Procuradoria-geral da República constitui "uma violação muito séria do Estado de direito, e que merece total reprovação".

José Manuel Pureza, ouvido pela jornalista Cristina Lai Men, considera a situação "inconcebível". 00:00 00:00

"Seria muito negativo e inconcebível que qualquer outro entendimento das coisas pusesse em risco aquele que é um dos maiores ganhos importantíssimos da investigação criminal, que é a autonomia do MP", frisa ainda.

Sobre se estará em causa uma questão política, José Manuel Pureza responde: "Não sejamos ingénuos a achar que isto é tudo abstrato. Há evidentemente leituras que podem ser feitas nesse sentido [politização], mas, para se evitar esse tipo de perversões, é necessário que haja um controlo da legalidade daquilo que são as ordens."