Ponte 25 de Abril alvo de vistoria técnica após embate de navio contra pilar

Ponte 25 de Abril © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Carolina Rico 01 Abril, 2021 • 09:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ponte 25 de Abril, em Lisboa, vai ser esta manhã alvo de uma vistoria técnica para comprovar que não sofreu danos estruturais depois de, na tarde de quarta-feira, um navio ter embatido contra um dos seus pilares.

À TSF, fonte da Infraestruturas de Portugal confirma que ao início da tarde desta quinta-feira será feito um novo ponto da situação com as conclusões desta vistoria.

O navio mercante, com bandeira das Ilhas Marshall, terá raspado na base do pilar sul da ponte enquanto navegava no rio Tejo e tudo indica que tenha provocado apenas danos superficiais. Também não há registo de vítimas.

A embarcação foi, ainda na quarta-feira, alvo de uma "vistoria técnica" por parte da Capitania do Porto de Lisboa, com o objetivo de identificar eventuais danos estruturais no navio.

"O alerta foi recebido pelas 17h00, através da agência de navegação do navio, tendo sido de imediato ativada para o local uma equipa de vistoria da Capitania do Porto de Lisboa, bem como elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa. A situação também foi comunicada ao Estado do Porto, à Lusoponte e à Infraestruturas de Portugal", anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O comandante Branco, capitão do Porto de Lisboa, explica o que aconteceu 00:00 00:00

As causas do acidente estão a ser apuradas pela Polícia Marítima de Lisboa.