Porto com videovigilância até final de julho

Até ao final de julho começa a funcionar o sistema de videovigilância na cidade do Porto. A garantia é do vice-presidente da Câmara Municipal do Porto.

Filipe Araújo diz que as 79 câmaras de videovigilância estão quase todas instaladas e faltam apenas pequenos detalhes técnicos para estarem ativas. "Assinamos um contrato como uma empresa que está a montar o sistema, as câmaras estão praticamente todas montadas e teoricamente esse trabalho terminará algures em julho. Data que prevemos para inicio do funcionamento do sistema. A própria sala, para uso exclusivo da Polícia de Segurança Pública, também já está montada. Portanto, neste momento, falta apenas terminar o trabalho de campo de ligar as câmaras."

As câmaras de videovigilância vão reforçar a segurança no centro da cidade do Porto. Filipe Araújo afirma que este é mais um contributo da Câmara Municipal do Porto para colmatar a falta de efetivos da policia na cidade. "Este é mais um dos instrumentos que me parecem ser úteis para a PSP. O município do Porto tem vindo a providenciar meios para ajudar na segurança pública, já fornecemos cerca de dez veículos à PSP e agora estamos a investir na videovigilância. Portanto, tudo aquilo que podermos fazer para ajudar a PSP na luta com a falta de efetivos, possa ter meios para prever a criminalidade e no caso da videovigilância obter meios de provas. Vamos continuar a apoiar numa lógica de continuarmos a ter uma cidade segura."

O sistema de videovigilância na cidade do Porto foi aprovado pelo Ministério da Administração em abril de 2022, a ativação destes sistemas chegou a ser anunciado para o final de 2022. As câmaras estão instaladas, sobretudo, nas artérias e espaços públicos da baixa da cidade, como as zonas da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória.