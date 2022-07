Porto vai ter unidades móveis de atendimento para "extrair esforço" das esquadras

© José Coelho/Lusa

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou esta segunda-feira a criação de "unidades móveis de atendimento" da Polícia de Segurança Pública (PSP) nas zonas com maior número de turistas na cidade do Porto, de forma a libertar agentes "para poderem estar no patrulhamento".

"Iremos encetar essa experiência no próximo dia 30 de julho, sábado, pelas 12h00. Queremos que essas unidades móveis se deslocalizem para os locais com maior afluxo de turismo no verão", explicou o governante, depois de uma reunião com a comandante do Comando Metropolitano do Porto, Paula Peneda.

José Luís Carneiro admite que esta vai ser, para já, "uma experiência" e detalhou que vai ser dado "seguimento a uma ideia" do presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, que se mostrou disponível para "utilizar a Loja do Cidadão" e outros espaços municipais para criar unidades de atendimento aos turistas.

"Há matérias que são de cariz administrativo e não de natureza criminal e, ao extrairmos esse esforço das esquadras, libertamos recursos humanos para poderem estar no patrulhamento e para termos mais polícias na rua", assinalou José Luís Carneiro em declarações aos jornalistas.

"O que dá segurança às pessoas não é a esquadra", destacou também o ministro, "é ter patrulhas e policiamento na rua". José Luís Carneiro conta também que, confrontada com a decisão de "ter patrulhamento ou manter a esquadra aberta", a comandante do Porto "tomou a decisão de manter o patrulhamento, o que foi uma boa decisão".

A 9.ª Esquadra da PSP no Porto, na zona do Infante teve, este domingo, de suspender temporariamente o atendimento ao público.