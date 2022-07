Portugal a vermelho. Termómetros podem chegar aos 47 ºC

© José Coelho/LUSA

Por Melissa Lopes 13 Julho, 2022 • 07:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com praticamente todo o país sob aviso vermelho devido ao tempo quente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira a continuação de tempo muito quente, com temperaturas que podem ir além dos 45 ºC. Em Santarém, os termómetros vão chegar aos 46 ºC e podem mesmo superar essa barreira em algumas localidades do distrito (Cartaxo, Entroncamento e Benavente, por exemplo, podem registar 47 ºC).

No resto do país, vários distritos vão registar temperaturas acima dos 40 ºC. É o caso de Lisboa, Beja, Évora, com previsão de 43 ºC, Castelo Branco e Portalegre com 42 ºC e Setúbal e Bragança com 41 ºC.

O IPMA aponta para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos, que poderão ser acompanhados de trovoada na região Norte, em especial em zonas de montanha.

Segundo a previsão meteorológica, o vento vai soprar fraco a moderado (até 30 km/h) a predominar do quadrante leste, por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 60 km/h, nas terras altas das regiões Norte e Centro até meio da manhã e a partir do final da tarde, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) no Algarve e nas terras altas da região Sul, com rajadas até 70 km/h.

A previsão meteorológica aponta também para a persistência da ocorrência de noites tropicais, com temperatura mínima acima de 20°C na generalidade do território, pelo menos até ao final da semana.

Esta situação de tempo muito quente resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seco, originária no norte de África, que irá persistir até dia 15, sexta-feira, com valores de temperatura acima ou muito acima da média. Devido ao elevado risco de incêndio, o Governo decidiu declarar a situação de contingência no país até esse dia, podendo esse período ser alargado.