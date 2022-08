Portugal com 21.302 infeções e 66 mortes por Covid entre 26 de julho e 1 de agosto

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal registou, entre 26 de julho e 1 de agosto, 21.302 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 66 mortes associadas à Covid-19 e manteve a diminuição dos internamentos, indicou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório epidemiológico semanal da DGS, publicado todas as sextas-feiras, houve no período em análise menos 7536 infeções e menos nove mortes face à semana precedente.

O boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 679 pessoas, menos 154 do que no mesmo dia da semana anterior, com 48 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos seis. Estes dados apenas reportam-se a Portugal continental.

A DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório, circunscrevendo-os ao território continental.