Portugal já sequenciou 150 genomas do novo coronavírus

Os cientistas portugueses já conseguiram sequenciar 150 genomas do novo coronavírus. Quem o adianta é o presidente do conselho diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida.

Fernando Almeida avança que a sequenciação do genoma do vírus permite tirar uma espécie de "impressão digital do vírus" e identificar as mutações que o vírus sofreu ao longo do tempo.

"Permite-nos perceber, clara e inequivocamente, cadeias de transmissão, onde é que determinado surto emergiu e de onde é que veio", explica.

O investigador sublinha que a sequenciação do genoma do novo coronavírus é fundamental para perceber "se há linhagens mais severas e mais agressivas" do vírus que requeiram maior atenção, e também perceber "até que ponto conseguimos encontrar nestas linhagens um ponto comum que possa facilitar a criação de uma vacina".

O secretário de Estado da Saúde adianta que os cientistas portugueses, nomeadamente o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, estão a investigar o novo coronavírus.

António Sales adianta que "até ao final da semana prevê-se estarem sequenciados 450 [genomas do] coronavírus".

O INSA está a liderar um estudo de âmbito nacional com a participação do Instituto Gulbenkian da Ciência e do I3S para sequenciar cerca de mil genomas, adianta António Sales.

Informação sobre Covid-19 é "ínfima"

O presidente do conselho diretivo do INSA adianta que a prioridade é "ter respostas do vírus", uma vez que a informação sobra a Covid-19 é "ínfima".

Quanto à eventual existência de várias estirpes do coronavírus, Fernando Almeida esclarece que"não podemos confundir estirpes com linhagens", isto é, "estirpes há sete" - quatro que dizem respeito ao estado gripal, duas cuja propagação foi "muito agressiva" e agora esta nova estirpe que provoca a Covid-19, e que já sofreu alterações no seu genoma, sobretudo devido a mutações. No que diz respeito às linhagens sequenciadas em Portugal há 150 linhagens da mesma estirpe.

