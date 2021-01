Portugal não comprou todas as vacinas a que tinha direito. Infarmed explica porquê

Vacina contra a Covid-19 © Mauro Pimentel/AFP

Portugal não comprou todas as vacinas contra a Covid-19 a que tinha direito. Há cerca de 800 mil doses de vacinas da Moderna que Portugal não adquiriu, apesar de estarem destinadas ao país.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que afirma que estas doses podem agora ser aproveitadas por outros Estados-membros.

Em declarações à TSF, o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, confirma que as autoridades optaram por não comprar 800 mil doses da vacina da Moderna, porque só seriam entregues no final do ano. O Governo preferiu garantir doses de outras vacinas com entrega antecipada.

O presidente do Infarmed adianta que foram escolhidas outras vacinas que chegarão a Portugal mais cedo 00:00 00:00

"Olhámos para os prazos de entrega (...). Foi o que aconteceu em relação a essas doses que estavam licenciadas, uma vez que estava previsto que fossem entregues no final do ano de 2021. Havendo outras alternativas que chegariam bastante mais cedo, houve um reforço doutras vacinas e não desta", explicou Rui Santos Ivo.

O presidente do Infarmed assegura que o país já conta com vacinas suficientes para administrar todo o país.

"Neste momento, temos contratadas mais de 30 milhões de doses. Portanto, é já um volume que ultrapassa significativamente as nossas necessidades, assumindo aqui que estamos a administrar sempre duas doses - embora haja uma das vacinas que prevemos que será necessária apenas uma dose", adianta.

Rui Santos Ivo diz que não há motivo para preocupação e que Portugal terá vacinas suficientes 00:00 00:00

"Não há aqui nenhuma razão para não estarmos tranquilos em relação às quantidades que o nosso país contratou para fazermos a vacinação", frisa.

Rui Santos Ivo garante que, apesar de não ter comprado todas as doses disponíveis, o Infarmed continua a confiar na vacina da Moderna.

"[Pela] monitorização que estamos a fazer da segurança das vacinas, a nível europeu (...), não temos nenhuma questão em relação a nenhuma das vacinas. Todas se mantêm com as condições para serem utilizadas com toda a segurança", afiança.

O Infarmed mantém a confiança em todas as vacinas aplicadas no espaço europeu 00:00 00:00

De acordo com o Jornal de Negócios, a vacina da AstraZeneca custa 1,78 euros por dose, enquanto a da Moderna custa cerca de 15 euros. Mas, à TSF, o presidente do Infarmed nega qualquer motivação financeira por trás da decisão de não comprar as vacinas adicionais da Moderna.

