Portugal nunca administrou tantas vacinas como na última semana

Nunca se administraram tantas vacinas contra a Covid-19, em Portugal, como na última semana. O novo máximo passou a ser de 600.765 doses, ultrapassando-se o recorde registado na terceira semana de maio - 589.978.

Os números foram calculados pela TSF com base na informação avançada no último relatório da vacinação disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ao todo, já foram administradas 6,9 milhões de vacinas no país: 42% da população nacional já recebeu pelo menos a primeira dose e 25% as duas doses.

© DGS

O Alentejo (50% com primeira dose; 30% com segunda) e o Centro (48% com primeira dose; 29% com segunda) são as regiões do país com mais população vacinada.

Pelo contrário, Lisboa e Vale do Tejo é a região com menos pessoas com o esquema vacinal completo (41% com primeira dose; 20% com segunda).

Na última semana 354 mil portugueses receberam a primeira dose e 246 mil a segunda.