Portugal pode já ter 100 mil infetados

A estimativa é feita pelo centro para a análise das doenças infecciosas do Imperial College © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Nuno Guedes 13 Abril, 2020 • 14:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal deve já ter entre 67 mil a 149 mil pessoas infetadas com o novo coronavírus. A estimativa, com essa margem de erro, é feita pelo centro para a análise das doenças infecciosas do Imperial College, uma das mais reputadas universidades do Reino Unido.

A estimativa central dos epidemiologistas sediados em Londres para Portugal é que ontem, domingo, dia 12 de abril, Portugal teria, desde o início da pandemia, 0,97% da população infetada (cerca de 100 mil pessoas), com uma margem de erro que vai dos 0,65% até 1,45% da população, ou seja, fazendo as contas, 67 mil até 149 mil pessoas.

Os especialistas do Imperial College explicam que em todos os países, e não apenas em Portugal, o impacto da Covid-19 será muito maior que os dados oficiais revelam devido aos infetados sem sintomas ou com sintomas ligeiros, bem como por causa da capacidade limitada de testar a população.

Recorde-se que os números oficiais, da Direção-Geral da Saúde (DGS) com base nos testes efetivamente feitos, diagnosticam a existência em Portugal de cerca de 17 mil doentes com o novo coronavírus.

Há países com muito mais infetados que Portugal

A estimativa feita pelo Imperial College para Portugal é, contudo, das mais baixas entre os 14 países avaliados.

Portugal é apontado como tendo 0,97% da população infetada, apenas acima da Grécia (0,13%), Noruega (0,50%), Alemanha (0,83%), Áustria (0,85%) e Dinamarca (0,95%).

Muito acima de Portugal estão, no topo da lista, a Suécia (13,6%), Bélgica (10,2%), Espanha (7%), Reino Unido (4,43%), França (4,16%), Itália (4,08%), mas também a Holanda (3,67%) e Suíça (2,04%).