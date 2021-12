Portugal regista mais 19 mortes e 5137 novos casos de Covid

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 16 Dezembro, 2021 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 18.717 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 19 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 211 130, mais 5 137 nas últimas 24 horas.

O número de internados nas enfermarias portuguesas caiu em 15, para 952, mas há mais oito pessoas internadas em unidades de Cuidados Intensivos, subindo para um total de 158.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Das 19 mortes assinaladas, cinco foram registadas no Norte, quatro no Centro, seis em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), duas no Alentejo e duas na Madeira. A região com o maior número de casos diários é a de LVT, com mais 1 902.

O número de casos ativos sofreu um aumento e é agora de 69 672, mais 1 712 em relação ao boletim anterior. O número de casos recuperados é, esta terça-feira, de mais 3 406 (1 122 741 no total) e há mais 2 810 contactos em vigilância.

O Rt da doença em Portugal não foi atualizado, pelo que é de 1,08. A taxa de incidência nacional é de 508,8 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Atualizado às 15h35

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19