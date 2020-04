Portugal tem mais doentes Covid-19 per capita do que o Reino Unido e a França

As contas são do Centro Europeu de Controlo de Doenças no seu último balanço © Mário Cruz/EPA

Por Nuno Guedes 09 Abril, 2020 • 22:32

Apesar da progressiva diminuição de novos doentes, sobretudo na última semana, Portugal foi, nos últimos 14 dias, o sexto país da Europa com mais casos per capita de Covid-19, ou seja, tendo em conta o tamanho da população.

As contas são do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) no seu último balanço do avanço do novo coronavírus no Continente.

O país com mais casos por 100 mil habitantes é o Luxemburgo (323,8), seguido da Islândia (275,5), Espanha (218,2), Bélgica (149,5) e Itália (113,6).

Portugal surge a seguir com 94,1, um valor pouco acima de países como a Irlanda (87,3), Alemanha (84,4), Holanda (81,6), França (81,4) e bastante acima do Reino Unido (67,6).

Segundo o ECDC a incidência dos últimos 14 dias é uma medida que dá uma estimativa dos casos ativos no total da população de um país.

Os dados calculados pelo centro da União Europeia referem-se ao período entre 25 de março e 7 de abril.

Ao todo, com menos casos que Portugal surgem 26 países europeus, sendo que há vários como a Bulgária, Eslováquia, Grécia, Hungria ou Polónia onde o avanço da doença está ainda praticamente no início, ou pelo menos com valores muito baixos de doentes confirmados.

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública sublinha que a comparação entre países na taxa de incidência da Covid-19 é muito complexa, nomeadamente porque há países onde os casos se concentram sobretudo em algumas regiões e não por todo o país; bem como porque há diferentes políticas de realização de testes e contabilização de doentes.

Ricardo Mexia sublinha a evolução positivo no número de novos casos em Portugal nos últimos dias ou mesmo na última semana que se espera que coloque o país, daqui a duas semanas, noutra posição neste gráfico do ECDC.

O médico de saúde pública sublinha que o mais importante é que nos últimos dias não tenha existido, em Portugal, um crescimento exponencial de doentes e que o essencial é manter esta trajetória, sendo fundamental não reduzir as medidas de contenção social, restrição aos movimentos e concentração de pessoas.