Portugueses com reações adversas à vacina da Covid com dados clínicos expostos nos EUA

Dados clínicos de milhares de pessoas, entre as quais portugueses, que tiveram reações adversas à vacina contra a Covid-19, foram publicamente expostos numa plataforma do regulador de saúde norte-americano. A informação é avançada pelo Jornal de Notícias (JN), que adianta que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) e o Infarmed admitem que há um risco elevado de identificação indireta destes doentes.

São 17 terabytes de informação de crianças, jovens e adultos que até quinta-feira estavam expostos numa base de dados do regulador de saúde norte-americano.

O JN explica que o nome dos doentes não foi divulgado, mas há identificação da idade, género, peso, altura, história clínica, medicamentos que o utente estava a tomar, data da toma da vacina, de internamento, da alta e da morte.

Na informação consta ainda a descrição do episódio clínico e dos tratamentos, a evolução do paciente e o país onde ocorreu a reação adversa à vacina contra a Covid-19

A Agência Europeia do Medicamento foi avisada da divulgação dos dados por parte das autoridades de saúde norueguesas. Assim que recebeu o alerta, a EMA avisou as várias agências do medicamento europeias.

O Infarmed revela ao JN que as primeiras investigações apontam responsabilidades na partilha ilegal destes dados por parte das farmacêuticas que desenvolveram as vacinas.

O supervisor europeu e a Comissão Nacional de Proteção de Dados estão a investigar. As multas podem chegar aos 20 milhões de euros, ou, no caso de uma empresa, até quatro por cento do volume anual de negócios a nível mundial.