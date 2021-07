Postos de praia ou Covid? Enfermeiros do Algarve querem saber quais as prioridades da ARS

Praias do Algarve têm, habitualmente, enfermeiros a trabalhar para acudir a situações mais simples © Maria João Gala/Global Imagens

Os enfermeiros do Algarve pretendem saber quais são as prioridades da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve. Os profissionais de saúde dizem-se assoberbados de trabalho para dar resposta à pandemia. No entanto, segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), receberam recentemente uma nova orientação da ARS.

"Foram surpreendidos na sexta-feira, dia 16 de julho, para que se organizassem de modo a dar resposta aos postos de praia a partir de segunda-feira (dia 19)", revela Nuno Manjua.

O dirigente do sindicato explica que os enfermeiros "ficaram indignados e não conseguem compreender as prioridades da ARS Algarve". Tanto mais que há pouco tempo "tinham recebido um email onde se dizia que, se necessário for, reduzem a atividade considerada normal para dar resposta à pandemia", adianta o sindicalista. Nuno Manjua considera que, nesta altura, dar resposta aos postos de praia "não é prioritário".

Habitualmente, todos os verões a ARS abre postos em vária praias da região, onde tem um ou dois enfermeiros a trabalhar para acudir a situações mais simples, que evitem a ida dos utentes aos centros de saúde.

No entanto, os enfermeiros consideram que, com o trabalho que estão a ter nos centros de vacinação, assim como na atividade assistencial de Covid e nas atividades normais, será impossível responder a tudo.

Questionada pela TSF, a ARS do Algarve explica que, até agora, só abriu sete postos de praia (Fuzeta, Farol, Armona, Faro, Galé, Rocha Baixinha Nascente e Quarteira aos fins de semana), e esse número só será alargado durante o verão se houver disponibilidade de recursos humanos. Habitualmente, funcionam cerca de 30 postos de assistência nas praias.

"Neste momento, a prioridade da Administração Regional de Saúde do Algarve, em articulação com os três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) da região, é garantir a atividade assistencial Covid e não-Covid nas unidades de saúde e assegurar o processo de vacinação contra a Covid-19 atualmente em curso nos 11 Centros de Vacinação da região", adianta o esclarecimento da ARS.

Embora o próprio secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales tenha referido que não deverá haver necessidade de suspensão de férias de profissionais durante o verão, o sindicato dos enfermeiros garante também que, embora não haja uma decisão formal por parte dos hospitais do Algarve, há pedidos caso a caso.

"Há enfermeiros a quem foi pedido para suspenderem férias porque há carências nos serviços" assegura Nuno Manjua