"Praia é relax." Concessionários discordam de multas para quem viole regras sanitárias

O presidente da Federação Portuguesa dos Concessionários de Praia afirma que os concessionários ainda não foram informados sobre multas para quem não cumprir as regras sanitárias nas praias, este verão.

Em declarações à TSF, João Carreira adianta que, até ao momento, não foi feita qualquer comunicação aos concessionários. O representante considera, porém, que as regras em vigor são muito semelhantes às do último ano e defende que uma campanha de sensibilização é suficiente, rejeitando a aplicação de coimas.

"As regras, no fundo, são as mesmas do ano passado. Nós estamos cá para ajudar os utentes e as entidades a fazer cumpri-las: o distanciamento, a higienização dos estabelecimentos,...", refere João Carreira.

Mas em relação às multas aplicadas perante a violação destas regras, diz "ainda não ter conhecimento de nenhum diploma". "Só sabemos através da comunicação social. Temos estado nas reuniões [com as autoridades de saúde e os decisores políticos] e vamos ter uma na próxima semana", adianta.

Considera, no entanto, que "não faz muito sentido estar a aplicar coimas". "Achamos que a sensibilização é suficiente. As coisas correram relativamente bem no ano passado e esperamos que, este ano, corram ainda melhor", afirma.

O presidente da Federação Portuguesa dos Concessionários de Praia defende que, nesta altura, não há necessidade de regras tão rígidas.

"As pessoas têm a noção de tudo o que têm a cumprir. É evidente que, às vezes, se esquecem da máscara ou a deixam cair, mas achamos que não havia necessidade de estar a ser tão rígidos. As pessoas estão fartas de ouvir más notícias e praia é saúde, é relax, e queremos é que as pessoas venham, em segurança", declara.

A época balnear arranca já este fim de semana em Cascais e em Almada. Na Caparica, haverá pelo menos dez áreas concessionadas já à espera de banhistas.

"Vamos ter dez praias já com nadadores salvadores a tempo inteiro. O São Pedro vai ser nosso amigo: para já, não chove. Esperamos que as pessoas venham à praia, que é o melhor sítio para se estar", conclui.

