Praia no verão? Com restrições

Por Maria Augusta Casaca 17 Abril, 2020 • 14:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um desafio lançado ao Governo pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL). António Pina, que considera importante que a coordenação realizada em cada região, após a nomeação dos Secretários de Estado, se mantenha após o levantamento do Estado de Emergência.

"É que vai haver políticas no país distintas de região para região e só é possível determiná-las se houver uma coordenação regional ", argumenta. Não obstante, no Algarve as autoridades de saúde consideram que a curva epidemiológica já atingiu o planalto.

No entanto, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) teme que, com o levantamento das restrições impostas, comecem a existir mais infetados.

"Se abrirmos as fronteiras e o aeroporto e se não houver medidas que reduzam a possibilidade de haver transmissão [do vírus] , ela vai ocorrer." Para sublinhar a sua convicção, Paulo Morgado dá o exemplo da China, onde começaram a existir novos casos de infeção importados.

É precisa contenção até colocar os pés na areia. Reportagem de Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

E nas praias, como vai ser? A delegada regional de Saúde admite que este seja um verão atípico. "Apesar de termos a praia à porta e de ser tão apetecível, é bom que as pessoas criem a expectativa de que quase de certeza vão existir restrições", adverte Ana Cristina Guerreiro.

Com o mês de maio a aproximar-se, e conhecendo os hábitos regionais, o presidente da AMAL faz um apelo:" Se queremos que no dia 2 de maio possamos comer as caracoladas típicas do Algarve, é preciso que fiquemos estes 15 dias em casa".