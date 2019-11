Prepare as galochas. Vento forte, agitação marítima e chuva nos próximos dias

Chuva vai chegar a todo o país a partir de quarta-feira © Kimimasa Mayama/EPA

Por Carolina Rico 12 Novembro, 2019 • 08:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Onze distritos de Portugal continental vão estar esta quarta e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte e sete distritos estão também sob aviso laranja para agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Pub Pub

O aumento da intensidade do vento vai ser mais sentido no litoral e na Serra da Estrela, onde as rajadas podem chegar aos 120 quilómetros por hora. Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga estão sob aviso amarelo.

Pub Pub

No litoral as rajadas de vento poderão chegar aos 85 km/h e nas Terras Altas aos 90 km/h 00:00 00:00

O IPMA prevê ainda agitação marítima para Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra, Braga, que esta quinta e sexta-feira vão estar sob aviso laranja.

A norte do Cabo Raso as ondas poderão chegar aos sete metros. As maiores podem mesmo chegar aos 14 00:00 00:00

Em declarações à TSF, o meteorologista do IPMA Bruno Café explica que estas condições do tempo que resultam do um encontro entre o anticiclone dos Açores e uma depressão junto às ilhas britânicas.

Já esta terça-feira são esperados períodos de chuva no Norte e Centro, mais intensa no Minho e Douro Litoral no fim da tarde e uma pequena descida de temperatura.