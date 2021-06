Verão começa com aguaceiros, vento e nebulosidade de Norte a Sul

De manhã, são esperados aguaceiros fracos em Lisboa e no Porto © Amin Chaar/Global Imagens

Por Carolina Quaresma 21 Junho, 2021 • 08:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Aguaceiros fracos, vento e nebulosidade vão marcar o primeiro dia de verão no continente e nas ilhas. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos aguaceiros fracos, "sendo mais frequentes e intensos a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao meio da tarde". As temperaturas máximas vão variar entre os 16 e os 23 graus.

O céu vai estar geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade a partir da tarde. O vento vai soprar de fraco a moderado e, por vezes, forte nas terras altas.

Na região Sul, há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal. No Norte, há uma pequena subida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa e no Grande Porto, o céu vai estar muito nublado, limpando a nebulosidade a partir da tarde. A previsão é de aguaceiros fracos, pelo menos durante a manhã, e o vento vai soprar de fraco a moderado.

Na Costa Ocidental, o mar terá ondas de 2,5 a 3,5 metros com a água a rondar os 15-17ºC. Na Costa Sul, as ondas podem crescer até um metro, sendo que a temperatura do mar estará entre os 18 e os 20ºC.

Na Madeira, haverá períodos de céu muito nublado, com aguaceiros fracos, "em especial nas vertentes norte e terras altas", com vento de fraco a moderado e uma pequena descida da temperatura máxima. No mar, a temperatura pode oscilar entre os 20 e 21ºC de temperatura, com ondas de 2 a 2,5 metros.

Nos Açores, prevê-se períodos de céu muito nublado, com boas abertas, e as temperaturas a oscilarem entre os 17ºC e os 25ºC. Com ondas até 2 metros, a temperatura da água do mar estará nos 21ºC.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o solstício de verão ocorreu às 4h32 desta segunda-feira, marcando o início da estação no hemisfério norte. O verão vai prolongar-se por 93,66 dias até ao próximo equinócio, a 22 de setembro de 2021.