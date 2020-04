Produtores de vinho fazem gel desinfetante para hospital de Beja

Adega de Vidigueira, Cuba e Alvito produz gel desinfetante à base de álcool, proveniente de aguardente vínica © Adega de Vidigueira, Cuba e Alvito

A Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito está a produzir gel antissético à base de álcool, proveniente de aguardente vínica, tendo como destino prioritário o hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

A crise provocada pelo Covid-19 gerou uma parceria entre aquela estrutura e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) para produção, ajustada à realidade que vivemos, de gel desinfetante, de acordo com a fórmula recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),

«Face às dificuldades sentidas pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo em obter gel antissético, iniciámos de imediato os ensaios para a necessária produção», explicou José Miguel Almeida, presidente daquela adega cooperativa.

Perante um cenário de absoluta necessidade e com naturais carências de vária ordem, «temos de acorrer ao que é mais necessário para ajudar o país», acrescentou aquele responsável.

Para Manuel Soares, vogal executivo do Conselho de Administração da ULSBA, «a solução antissética de base alcoólica (SABA) é uma preparação desenvolvida para descontaminação das mãos, a par de outros meios e cuidados, é essencial no controlo do contágio e proteção de profissionais e doentes».

De acordo com Manuel Soares, «neste momento difícil, o consumo mensal aumentou para perto do triplo. Sendo muito difícil encontrar respostas no mercado, esta parceria é primordial e um balão de oxigénio na obtenção deste produto imprescindível».

O processo de produção deste produto foi coordenado pelo departamento técnico da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito e desenvolvido, segundo o enólogo Luís Morgado Leão, «através de quantidades controladas de glicerina, peróxido de hidrogénio e aguardente vínica, com os quais foi possível criar um gel antissético eficaz e que respeita as normas de qualidade e segurança».

Uma engenhosa solução de recurso que ajuda a suprir carência de um produto básico no combate à Covid-19.