O Programa Abem é uma rede de apoio social, promovida pela associação Dignitude, que tem como objetivo evitar que os portugueses sem recursos económicos fiquem sem acesso a medicamentos. No combate à pandemia, a associação procura agora que esse acesso possa ser garantido sem sair de casa.

À TSF, Maria de Belém Roseira explica que, para resolver esta situação, a ajuda do programa passa por pagar "a parte não comparticipada pelo Estado" na compra de cada medicamento.

Ouça aqui a entrevista a Maria de Belém Roseira, conduzida por Nuno Domingues.

Nesta altura de pandemia, também as saídas e passeios são uma preocupação. Por isso, e porque há medicamentos que não podem faltar, consegui-los "deixa de obrigar a ir às farmácias".

Se até aqui os utentes do programa tinham um cartão que lhes permitia levantarem o medicamento numa das farmácias aderentes, agora o objetivo é evitar que os beneficiários - muitos deles doentes de risco - não se exponham ao andar nas ruas.

"O que passou a acontecer é que os nossos beneficiários passaram a ter acesso - desde que o solicitem e queiram - nos seus domicílios", seja através de farmácias ou de parceiros em autarquias.

Outra das novidades prende-se com as condições para se ser beneficiário: tendo em conta a emergência pandémica, os critérios para se ser beneficiário foram alargados, o que permite chegar a mais pessoas que possam estar em risco. "Queremos impedir que as pessoas deixem de tratar-se", reforça.

Saiba aqui como ajudar a Dignitude e o Programa Abem.