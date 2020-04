Proibidos ajuntamentos com mais de dez pessoas

© Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF/Lusa 30 Abril, 2020 • 19:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os ajuntamentos com mais de 10 pessoas são proibidos a partir de 4 de maio, mantendo-se o dever "de recolhimento domiciliário" para a população em geral, segundo o plano de desconfinamento esta quinta-feira aprovado pelo Governo.

O plano de desconfinamento estabelece o confinamento obrigatório para pessoas doentes com Covid-19 e em vigilância ativa e o "dever cívico de recolhimento domiciliário".

De acordo com o plano divulgado hoje após reunião do Conselho de Ministros, estão proibidos os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas.

Consulte aqui as datas e regras definidas para a retoma de cada setor © Governo

Acesso a praias

O acesso às praias e ao mar vai passar a ser possível já a partir de segunda-feira para a prática de desportos náuticos, segundo o plano aprovado.

Segundo o primeiro-ministro, "haverá alguns acessos às praias que passam a ser possíveis" já a partir da próxima segunda-feira, "designadamente para a prática de atividades desportivas náuticas".

O Conselho de Ministros aprovou hoje o plano de transição de Portugal do estado de emergência, que cessa no sábado, para a situação de calamidade, anunciou o primeiro-ministro, António Costa.