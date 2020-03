Proteção Civil de Bragança diz que números oficiais não correspondem à realidade

Proteção Civil de Bragança solicitou à ministra que as entidades competentes passem a disponibilizar a informação diária por concelho do distrito © Andrea Fasani/EPA

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Bragança concluiu esta quarta-feira que os números de casos de Covid-19 relativos a esta região que estão a ser divulgados pela Direção-Geral da Saúde estão desfasados da realidade.

Este organismo, que junta várias entidades do distrito de Bragança, reuniu-se esta quarta-feira para análise da evolução da doença e medidas no distrito de Bragança e decidiu solicitar à ministra da Saúde, Marta Temido, que as entidades competentes passem a "disponibilizar a informação diária por concelho do distrito de Bragança".

Isto por, segundo alega a Comissão Distrital, "a informação disponibilizada no relatório de situação pela Direção-Geral da Saúde, quer no dia de ontem quer no dia de hoje, se encontra desfasada no tempo, não sendo por isso real e exata".

A Comissão continua preocupada com as entradas nas fronteiras da região e decidiu reforçar o apelo ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para "a reavaliação imediata do processo do processo de decisão face à mobilidade de emigrantes e seu controlo e confinamento por quarentena".

Pede a mesma medida para cidadãos de outras zonas de Portugal que chegam ao distrito de Bragança. A Comissão decidiu ainda criar uma bolsa de voluntários a que podem aderir todos os cidadãos que queiram ajudar a colmatar a falta de pessoal nas instituições de solidariedade social, atendendo ao facto de começarem a surgir casos de quarentena em trabalhadores das IPSS.

Em Portugal, há 43 mortes e 2995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

Dos infetados, 276 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.