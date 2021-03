PSP duplica o número de coimas contra quem saiu do concelho de residência

No fim de semana, a PSP levantou 642 multas, 349 das quais por incumprimento do dever geral de recolhimento © António Cotrim/Lusa

Por Nuno Guedes 30 Março, 2021 • 19:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP está convencida que os portugueses cumpriram mais as regras do estado de emergência no último fim de semana - no arranque de um período de 11 dias seguidos em que não se pode, sem justificação prevista na lei, sair do concelho de residência -, mas houve um tipo específico de coima que disparou: no sábado e domingo anterior tinham sido menos de 50 as multas por circulação para fora do concelho de residência, mas no último fim de semana chegaram às 119.

O porta-voz da polícia, Nuno Carocha, explica à TSF que este tipo de auto de notícia por contraordenação foi uma exceção pois em todas as outras infrações existiu uma diminuição de pessoas detetadas a infringir as regras.

"É importante que as pessoas se consciencializem que pelo menos até 5 de abril está restrita a circulação no geral, mantendo-se em vigor o dever de recolhimento domiciliário, e em especial a circulação entre concelhos", refere o representante da PSP.

A polícia faz, aliás, um balanço positivo do último fim de semana dizendo que "ficou demonstrada uma maior propensão dos portugueses em cumprirem com as regras em vigor pois em muitos pontos registámos menos ilícitos", refere Nuno Carocha.

A PSP dá como exemplo que apenas foi feita uma detenção por incumprimento do dever de confinamento obrigatório de uma pessoa contaminada ou suspeita de infeção por Covid-19; a ausência de necessidade de encerrar qualquer estabelecimento; e a intervenção em apenas 7 eventos e todos numa fase precoce quando se faziam preparativos pelo que não existiu qualquer ajuntamento.

Finamente, a PSP revela que foram levantadas 642 multas, com destaque para 349 por incumprimento do dever geral de recolhimento de quem circula na via pública sem motivo justificado, 119 por circulação entre concelhos, 36 por falta de uso de máscara em local público sem distanciamento social e 88 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.