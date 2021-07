PSP identifica adepto que fez explodir 16 foguetes na chegada do Sporting ao hotel

© Orlando Almeida / Global Imagens

A PSP identificou um adepto do Sporting que fez explodir 16 foguetes esta sexta-feira, à chegada do autocarro do clube leonino ao hotel onde a equipa ficou alojada antes do jogo da Supertaça, que se disputa este sábado em Aveiro.

O adepto em questão vive em Albergaria-a-Velha e, além dos 16 foguetes, usou tochas de fumo e outros engenhos pirotécnicos. A detenção aconteceu ao início da noite de ontem, mas só foi comunicada pela polícia pela PSP neste sábado.

A PSP promete manter uma atitude proativa, antes, durante e depois do jogo da Supertaça, às 20h45, entre o Sporting e o Sporting Clube de Braga.