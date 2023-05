Qual o futuro da União Europeia? Siga a emissão especial da TSF em direto do Parlamento Europeu

Por TSF 09 Maio, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Num dia com grande simbolismo, a Manhã TSF está em direto dos estúdios do Parlamento Europeu (PE) numa emissão especial onde vamos poder ouvir todas as forças políticas presentes no PE, numa altura em que falta menos de um ano para as eleições europeias e o presente enfrenta vários desafios.

Depois do Brexit, da pandemia e ainda com a guerra da Ucrânia a marcar a atualidade, qual o futuro da União Europeia? É a pergunta para a qual vamos tentar obter respostas. Acompanhe aqui a emissão especial que será conduzida pelo jornalista Nuno Domingues a partir das 8h00.