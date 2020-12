Queda de árvores e inundações durante a noite. O dia será de aguaceiros

© Igor Martins / Global Imagens

A noite em Vila Real e Viseu foi marcada por acidentes como quedas de árvores e inundações, mas em nada semelhantes ao que aconteceu na Madeira na sexta-feira, onde as operações de limpeza continuam, e ainda não foi reposto o abastecimento de água, nas zonas afetadas no norte da ilha. A chuva das últimas horas veio para ficar pelo menos até esta terça-feira à tarde, adianta o meteorologista Bruno Café à TSF.

"É um dia de aguaceiros. Ainda poderá haver alguns períodos de chuva na região sul durante a manhã, mas também gradualmente a passar a regime de aguaceiros e esses aguaceiros poderão ser na forma de neve acima dos 800 a 1000 metros de altitude na região norte e acima de 1000 a 1200 na região centro. Estão emitidos avisos de acumulação de neve superior a um centímetro para os distritos da Guarda, Castelo Branco, Viseu, Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança", explica Bruno Café

O meteorologista avança ainda que o vento vai soprar moderado a forte no litoral e nas terras altas, "com rajadas que no litoral podem chegar até aos 70 quilómetros por hora e nas terras altas até aos 100 quilómetros por hora, mas o vento mais intenso terá sido durante o período da noite".

A agitação marítima fez o Instituto Português do Mar e da Atmosfera ativar avisos laranja, na costa ocidental a norte de Lisboa.

Na terça-feira os aguaceiros vão manter-se e podem até "ser neve acima dos 800 a 1000 metros nas regiões norte e centro".

"Temporariamente há aqui uma possibilidade de nevar acima dos 600 a 800 metros na região norte", acrescenta Bruno Café.

O meteorologista esclarece que "depois, gradualmente, os aguaceiros vão diminuir de frequência a partir da tarde e a partir do meio da tarde praticamente já não há precipitação em regime de aguaceiros", sendo que "pontualmente, poderá haver ainda no litoral, mas a frequência a diminuir bastante durante o período da tarde".

Quanto ao vento, "amanhã, ainda poderá soprar, por vezes, forte no litoral oeste e nas terras altas, embora não tão intenso como o dia de hoje, mas ainda a poder registar algumas rajadas a rondar os 70 quilómetros por hora".