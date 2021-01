Quedas de árvores, derrocadas e inundações. Chuvas fortes prometem não dar tréguas na Madeira

Machico, na Madeira © Homem de Gouveia/EPA

Muita chuva e vento causaram a queda de árvores na Madeira, derrocadas e inundações. Em declarações à TSF, Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, admite que a última noite foi difícil. "Foi uma noite bastante complicada, tivemos valores de precipitação muito elevados, no nível vermelho."

Foram ainda assinaladas "velocidades de vento também acima do normal", com picos de mais de 100 km/h, e "bastantes ocorrências, nomeadamente quedas de árvores, a bloquear algumas estradas, no Funchal e um pouco por toda a ilha".

"A saturação dos solos, face aos últimos dias, foi provocando derrocadas nalgumas situações", conta ainda o autarca. Alguns ribeiros saíram do curso normal, o que fez com que corressem nalgumas estradas de Porto Moniz, onde alguns danos materiais em viaturas foram registados".

Há também registo de inundações em casas, e o corte de estradas levou ao isolamento de algumas habitações. "Houve algumas estradas que ficaram cortadas, que deixaram algumas pessoas isoladas no acesso à sua casa", confirma Miguel Gouveia. Por esta hora, estão a ser reabertas todas as vias de circulação, apesar de já terem sido assinaladas inundações nalgumas moradias.

Na zona que no Natal foi afetada pela enxurrada, as pessoas foram deslocadas preventivamente para uma estância hoteleira.

O arquipélago da Madeira já não se encontra sob aviso vermelho, mas o presidente da Câmara lembra que a chuva não vai dar tréguas. Por isso, Miguel Gouveia pede à população cuidado na circulação.

"A chuva não vai parar, continua a chover neste momento, mas não com aqueles níveis de precipitação que esta noite e a tarde de ontem mostraram. Os terrenos continuam saturados, o que pode provocar ainda algumas derrocadas."

O autarca quer ainda alertar a população para ter cuidados na circulação durante o dia.