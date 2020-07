Queixas de falhas na internet. NOS está com serviços em baixo

Clientes não conseguem aceder à internet © PxHere

A operadora de telecomunicações NOS está a registar problemas esta manhã, com muitos utilizadores a denunciarem falhas no serviço.

De acordo com o site Downdetector, os problemas terão começado a sentir-se com maior intensidade a partir das 9h00 desta manhã, com dezenas de clientes a reportarem avarias, sobretudo ao nível da internet fixa (68%) e móvel (26%).

Segundo a mesma fonte, as zonas mais afetadas serão as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

A empresa de comunicações ainda não confirmou, no entanto, a existência de um problema.

Já esta quinta-feira, uma anomalia nos servidores da empresa de telecomunicações Nowo tinha causado uma quebra nos serviços de televisão, telefone e internet em todo o país.