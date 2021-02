Quem é Henrique Gouveia e Melo, o novo coordenador do plano de vacinação?

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Cátia Carmo 03 Fevereiro, 2021 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo nasceu em Quelimane, Moçambique. Aos 19 anos ingressou na Escola Naval como cadete e, quatro anos depois, foi promovido a aspirante.

Em 1985 fez parte da esquadrilha de submarinos, onde ficou até 1992, e navegou nos submarinos albacora, barracuda e delfim, nos quais desempenhou funções como oficial de guarnição e imediato. Mais tarde, no mar, assumiu o comando dos submarinos delfim, barracuda e da fragata NRP Vasco da Gama.

Entre os vários cursos que fez ao longo da sua carreira, destacam-se a especialização em Comunicações e Guerra Eletrónica, o curso geral Naval de Guerra e o de promoção a Oficial General no Instituto de Estudos Superiores Militares.

Veja aqui o currículo do vice-almirante Gouveia e Melo

Aos 38 anos e até 2002, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo liderou o Serviço de Treino e Avaliação da Esquadrilha de Submarinos e o Estado-Maior da Autoridade Nacional para o Controlo de Operações de Submarinos, onde, mais tarde, assumiu o comando. Foi ainda chefe do serviço de Informação e Relações Públicas do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Diretor do Instituto de Socorros a Náufragos e chefe de gabinete do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e 2.º Comandante Naval.

Em 2017 e até janeiro do ano passado exerceu funções de comandante naval e de comandante da EUROMARFOR. A partir de 17 de janeiro de 2020 passou a Adjunto do Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas.

Henrique Gouveia e Melo, ao longo da sua carreira, já foi também distinguido com condecorações como a Ordem Militar de Avis - Grau Comendador, a medalha da Defesa Nacional de 1.ª Classe e a medalha da Ordem do Mérito Naval - Grau Grande Oficial, distinção atribuída pela Marinha do Brasil.