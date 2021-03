PSP vai apertar o cerco na Páscoa: "Quem estiver na rua, será fiscalizado"

O estado de emergência deverá ser renovado esta semana © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Ana Sofia Freitas e Guilherme de Sousa 22 Março, 2021 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP promete intensificar a fiscalização ao cumprimento das regras impostas pelo estado de emergência no período da Páscoa. No passado fim de semana, as autoridades detiveram 18 pessoas por violação das restrições, sobretudo, a proibição de circulação entre concelhos.

À TSF, a comissária Rita Henriques garante que, a partir de sexta-feira, "quem andar na rua será fiscalizado". "O que se pede é que as pessoas continuem a cumprir. Espera-se também que, com a melhoria das condições atmosféricas, haja uma maior afluência para zonas de lazer e, portanto, verificaremos se as pessoas estão dentro das exceções previstas no decreto para aí permanecerem e para aí levarem a cabo os seus passeios higiénicos. Quem estiver na rua, será fiscalizado. A PSP irá fiscalizar junto a zonas marginais, a zonas de lazer", revela a comissária Rita Henriques, que fez o balanço do passado fim de semana.

A PSP promete endurecer a fiscalização no período que antecede a Páscoa. 00:00 00:00

"Houve alguns incumprimentos à limitação da circulação entre concelhos. Efetuámos 18 detenções relativamente a este aspeto e 345 autos de contraordenação", explica a comissária, acrescentando que "foram realizadas 300 operações a nível nacional".

Rita Henriques, comissária da PSP, revela que 18 pessoas foram detidas durante o fim de semana. 00:00 00:00

A partir de sexta-feira, está proibida a circulação entre concelhos, uma restrição que se mantém até 5 de abril.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 16 mortos e 248 novos casos de Covid-19. No total, 16.784 pessoas morreram no país desde o início da pandemia.