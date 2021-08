Quinhentas mil vacinas expiram em outubro mas não há risco de irem para o lixo

A task force garante à TSF que "não há nenhum risco de vacinas irem para o lixo" © Estela Silva/Lusa

Outubro de 2021. No final deste mês, termina validade de meio milhão de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, mas não há qualquer risco de serem desperdiçadas: se não forem usadas, são doadas.

Os dados são da task force da vacinação que garante à TSF que "não há nenhum risco de vacinas irem para o lixo".

"Desde o passado mês de maio, Portugal tem disponibilizado vacinas aos Países Africanos de Língua Portuguesa e Timor-Leste, a título de doação, fazendo justamente uso para esse efeito de vacinas AstraZeneca e ajustando naturalmente aquelas doações às necessidades e ritmos da vacinação em Portugal", nota ainda a estrutura liderada por Gouveia e Melo, numa atitude que contrasta com as práticas de outros países do mundo.

Holanda, Israel e Polónia entre países que desperdiçam vacinas

"Milhões de doses de vacinas contra o coronavírus em todo o mundo podem expirar". O título é do Washington Post e é chocante numa altura em que o processo de vacinação e acesso a vacinas é muito desigual em termos mundiais.

Escreve o jornal norte-americano que na Holanda, só na Universidade de Leiden, deitaram fora no mês passado 600 doses. Mas este é um número que fica muito aquém da realidade nacional, uma vez que os especialistas citados por este jornal consideram que, até outubro, podem vir a ser deitadas fora 200 mil doses. Na justificação, lê-se, o governo holandês alega motivos legais e logísticos para que as doses não sejam exportadas.

Os números sobem noutros países com o Washington Post a notar que, em Israel, 80 mil doses expiradas da Pfizer foram programadas para serem descartadas no final de julho passado; ou na Polónia onde cerca de 73 mil doses de várias fabricantes também foram descartadas.

Nesta altura, de acordo com o portal Our World in Data da Universidade de Oxford, apenas 1,2% da população dos países em desenvolvimento receberam, pelo menos, uma dose da vacina.

