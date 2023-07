Reciclagem de meia tonelada de rolhas de cortiça permite plantar 1950 árvores

© Orlando Almeida / Global Imagens

Quase meia tonelada de rolhas de cortiça foram recicladas no primeiro semestre do projeto Rolha a Rolha. A iniciativa da Lipor em parceria com a Quercus e com os municípios da Maia, Vila do Conde, Matosinhos, Porto e Póvoa de Varzim contribuiu ainda para plantar 1950 árvores.

Vítor Pereira, técnico superior da Lipor, diz à TSF que o balanço dos primeiros seis meses da iniciativa é muito positivo, com 491 kg de rolhas de cortiça recolhidas para reciclagem.

"Em parceria com os municípios, sensibilizamos um conjunto de estabelecimentos que sabemos que têm produção de rolhas de cortiça, nomeadamente restaurantes, hotéis, cafés e padarias, e entregamos um conjunto de equipamentos para eles fazerem a separação das rolhas de cortiça e depois a equipa de recolha do município de passa por esses estabelecimentos e faz a recolha", explica. Depois, "por cada 50 rolhas de cortiça que recolhemos vamos plantar uma árvore autóctone no município correspondente".

As 1950 árvores já plantadas permitirão armazenar quatro toneladas de carbono", mas a Lipor acredita que conseguirá duplicar esse valor até ao fim do ano.

A criação deste novo canal de recolha de rolhas de cortiça no âmbito do Green Cork, projeto criado em 2008 pela Quercus, já permitiu a recolha de cerca de 111 milhões de rolhas.