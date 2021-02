Registo inédito. Não houve mortes nas estradas de Portugal na última semana

A ANSR anunciou o lançamento de um site sobre o novo plano estratégico de combate à sinistralidade © Nuno Brites

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 26 Fevereiro, 2021 • 13:26

Pela primeira vez desde que há registo, não ocorreram acidentes mortais nas estradas portuguesas na última semana.

Não há memória de algo semelhante durante sete dias consecutivos.

A informação é revelada no Twitter pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que dá conta da primeira semana sem mortes nas estradas, entre 18 e 24 de fevereiro.

De 18 a 24 de fevereiro de 2021 registaram-se ZERO vítimas mortais nas estradas portuguesas.

Foram 7 dias consecutivos sem mortes resultantes de acidentes rodoviários, algo só verificado uma vez em Portugal.

Fique atento: brevemente saberemos mais sobre a Visão Zero 2030. pic.twitter.com/2G3TXWa7Ws - ANSR (@ansegrodoviaria) February 26, 2021

Este marco surge um dia antes de ser lançado um site sobre o novo plano estratégico de combate à sinistralidade.