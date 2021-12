Falta de energia atrasa audição de Rendeiro e obriga a mudança de tribunal

O ex-banqueiro João Rendeiro, no Tribunal de Verulam © Luís Miguel Fonseca/Lusa

O antigo banqueiro João Rendeiro chegou esta quarta-feira pelas 08h30 (06h30 em Lisboa), ao tribunal de Verulam Magistrates, em Durban, pela terceira vez, mas a sessão deverá começar atrasada por falta de eletricidade nas instalações.

À entrada para a sala do tribunal, uma funcionária informou que "não há energia elétrica", e acrescentou: "temos sempre este problema".

O ex presidente do BPP chegou ao tribunal, novamente num carro celular da prisão de Westville, onde está detido.

Devido à falta de eletricidade no tribunal, João Rendeiro foi transferido para a esquadra, a poucos quilómetros, para cumprir formalidades. Seguiu depois para outro edifício judicial, um tribunal de família, do outro lado da rua do edifício principal, mas onde há eletricidade. É numa sala deste edifício, visivelmente mais recente e com equipamento mais moderno, que deverá decorrer a audição marcada para hoje.

Rendeiro afirmou não estar a "desafiar" as autoridades portuguesas. "Não, não", respondeu aos jornalistas que o questionaram à saída da esquadra de polícia de Verulam, nos arredores de Durban.

Questionado sobre se acha que vai ficar na África do Sul, João Rendeiro respondeu em duas palavras: "Vamos ver".

Na terça-feira, a audição de João Rendeiro no tribunal foi adiada, depois de a defesa ter pedido mais tempo para apresentar o requerimento de libertação sob fiança, decidiu o juiz.

Também na terça-feira, o ex-banqueiro disse aos jornalistas que não vai voltar a Portugal.

"Eu não vou regressar a Portugal", disse, voltando-se para trás, à saída da sala de tribunal em Verulam, Durban, África do Sul

O ex-banqueiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.

* Atualizado às 08h17