"Resposta que obtivemos foi zero." ADSE não comparticipa tratamentos da Covid-19

Presidente da Associação de Hospitalização Privada lamenta não ter tido sequer resposta da ADSE

As seguradoras privadas não cobrem os tratamentos ao novo coronavírus. No entanto, algumas aceitam pelo menos pagar o valor dos testes para despistar a infeção, o que não acontece, até ao momento, com a ADSE.

Óscar Gaspar, presidente da Associação de Hospitalização Privada, lamenta não ter tido sequer resposta do subsistema de saúde dos funcionários públicos.

"As próprias seguradoras disseram, desde a primeira hora, que se comprometiam a fazer o pagamento dos testes. No caso da ADSE, aquilo que posso dizer é que, lamentavelmente, nesta altura, bem como noutras situações, a resposta que obtivemos foi zero", explicou à TSF Óscar Gaspar.

João Proença, do conselho consultivo da ADSE, alega que até ao momento o Governo não solicitou qualquer pagamento.

"As companhias de seguros não asseguram nenhuma proteção adicional, segundo fui informado. O que está em causa é que foram chamadas pelo Ministério da Saúde para comparticipar nas despesas, seguindo exatamente as mesmas regras do SNS. Os beneficiários da ADSE têm exatamente a mesma cobertura. Não houve ainda nenhum apelo do Ministério para comparticipar nas despesas e tem havido um diálogo estreito entre a ministra responsável pela Administração Pública e a ministra da Saúde", esclareceu João Proença.

Pelo menos para já, a ADSE não comparticipa qualquer tratamento a funcionários públicos infetados com o novo coronavírus.