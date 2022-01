Risco de infeção entre pessoas com dose de reforço "é praticamente nulo"

© AFP

Por Fátima Valente com Guilherme de Sousa 06 Janeiro, 2022 • 23:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O médico Filipe Froes defende que a isenção de teste para acesso a locais específicos, como lares e hospitais, faz sentido. A medida destina-se apenas às pessoas que já tenham tomado a dose de reforço da vacina há pelo menos 14 dias.

Para o especialista, o Governo podia "ter ido mais longe" e ter reduzido o período de tempo a sete dias. "A evidência científica disponível dar-me-ia já segurança para propor esta medida, portanto, sete dias", explica à TSF.

Ouça aqui a explicação do médio Filipe Froes à TSF. 00:00 00:00

"Quem tem o esquema vacinal completo e com dose de reforço, tem um risco de infeção e de transmissão praticamente nulo. Não se pode dizer que seja zero, mas o risco é praticamente nulo. E se infetar outra pessoa com as mesmas condições, o risco dessa pessoa contrair a doença grave é reduzido, quase inexistente", sublinha Filipe Foes.

Para o coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, a medida "não só protege a população, como rentabiliza a utilização dos testes". Mas Filipe Froes defende ainda que, que já tem o esquema vacinal completo com dose de reforço, deve manter as medidas não farmacológicas, como o uso da máscara.

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros, que o teletrabalho continuará a ser obrigatório até dia 14 e que as aulas retomam mesmo no dia 10.

Na última semana, devido à variante Ómicron, o país registou um novo máximo de contágios.