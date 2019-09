Património em risco. Protesto tapa Rosa dos Ventos em Belém

Por Lusa 27 Setembro, 2019 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A rosa dos ventos que está em frente ao Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, vai ser esta sexta-feira tapada simbolicamente com uma cobertura negra amovível, num apelo da empresa municipal que gere os equipamentos culturais para a proteção daquele local.

Pub Pub

Segundo a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, a ação, que coincide com a abertura das Jornadas Europeias do Património, pretende ser um apelo "à consciência de cada um" para que ajude a preservar "um património que é de todos".

Pub Pub

A zona de acesso ao Padrão dos Descobrimento, em Belém, foi desenhada e pensada para ser pedonal e de livre acesso, porém, diariamente no local "há também bicicletas, skates, patins, trotinetes e outros veículos que sobre ela circulam, ainda que tal seja proibido, e pastilhas elásticas que são atiradas para o chão por aqueles que passeiam nesta zona", lê-se numa nota da EGEAC.

No comunicado, a empresa municipal refere ainda que a rosa dos ventos, com 50 metros de diâmetro, é visitada diariamente por centenas de pessoas, que, assim, "descobrem o planisfério, as rotas das viagens portuguesas, os bufões e outras criaturas fantásticas que fazem da obra de Cristino da Silva uma peça única, original e irrepetível".