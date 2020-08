Roubos na agricultura põem GNR de sobreaviso no Algarve

Alfarroba © Pixabay

Nesta altura do ano, verificam-se com frequência roubos nos pomares de alfarroba, mas na época da cultura do abacate, um fruto bastante valioso, é esta produção que é "subtraída" dos campos.

O diretor regional de agricultura do Algarve sublinha que se assiste desde há algum tempo a roubos de grupos organizados e que já não é o "roubo ocasional, de saquinho de supermercado". Pedro Valadas Monteiro afirma que esses roubos estão a ser substituídos por práticas mais elaboradas, em que vários indivíduos deslocam-se para um pomar para tirar o que conseguirem. " Temos algumas situações em que no espaço de meia hora colhem 2.500 euros, três mil euros de produção".

Na ação a que denominou "Campo Seguro", e que está a fazer a fiscalização em todo o país, só esta semana, na zona de Albufeira e Silves, a GNR deteve cinco pessoas. Num caso um homem já tinha em sua posse mais de 200 quilos de alfarroba, no outro dois homens e duas mulheres tinham apanhado das árvores mais de 480 quilos.

Roubos na agricultura deixam GNR de sobreaviso no Algarve 00:00 00:00

Há cerca de duas semanas, outros indivíduos foram apanhados com mais de 500 quilos também de alfarroba." A GNR de Albufeira conseguiu deter esses três indivíduos em flagrante", lembra o capitão da GNR Humberto Galego. Só no Algarve, a Guarda Nacional Republicana já tem "31 pessoas identificadas e detidas por furto de alfarroba".

O diretor regional de agricultura explica que a cotação da alfarroba este ano está mais alta, daí estes furtos começarem a ser frequentes. E se o produtor de abacate já está mais organizado e consegue vigiar melhor os seus campos, o de alfarroba tem outro perfil." São propriedades mais pequenas, muitas vezes isoladas, em que os proprietários são quase sempre idosos", explica Pedro Monteiro.